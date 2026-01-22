Ubisoft è crollata in borsa dopo l’annuncio della ristrutturazione e la cancellazione di sei giochi

Ubisoft ha registrato un forte calo in borsa in seguito all’annuncio di una ristrutturazione aziendale e della cancellazione di sei titoli. La reazione del mercato ha evidenziato preoccupazioni riguardo alla stabilità futura dell’azienda, indicando possibili difficoltà strutturali interne. La notizia ha suscitato attenzione tra gli investitori e gli appassionati del settore, evidenziando le sfide che Ubisoft sta affrontando nel contesto del mercato videoludico.

Ubisoft ha vissuto una delle giornate più nere della sua storia recente in borsa, con un crollo improvviso del valore delle azioni subito dopo l’annuncio di una drastica ristrutturazione aziendale, con il mercato che ha reagito in modo estremamente negativo alle decisioni comunicate dal gruppo francese, interpretate come il segnale di una crisi strutturale ancora lontana dall’essere risolta. Nel giro di poche ore, il titolo ha perso oltre un terzo del suo valore, facendo segnare uno dei peggiori ribassi dalla quotazione del 1996. Insider Gaming segnala che secondo i dati di mercato, le azioni Ubisoft sono scese di circa il 33–35%, passando da poco più di 5,20 euro a una fascia compresa tra 4,35 e 4,44 euro. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Ubisoft ha annunciato una profonda ristrutturazione: ha cancellato 6 giochi e rimandato 7 titoliUbisoft ha comunicato una significativa ristrutturazione aziendale, che prevede l’annullamento di 6 giochi e il rinvio di 7 titoli.

