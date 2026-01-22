Tv | difesa Signorini ' Corona come l' inquisizione può diffamare senza prove'

Il dibattito sulla libertà di espressione si approfondisce con la difesa di Signorini, che critica la condanna di Corona, paragonandola a un'Inquisizione. Secondo lui, è inaccettabile che qualcuno possa diffamare senza prove, specialmente senza essere iscritto all’Ordine dei giornalisti. La questione mette in luce le tensioni tra tutela della reputazione e diritto di critica nel panorama mediatico attuale.

Milano, 22 gen. (Adnkronos) - "E' incredibile che si possa assistere a un tribunale dell'inquisizione dove un personaggio che non è inscritto all'Ordine dei giornalisti possa diffamare e dire la qualunque rispetto a delle cose che non sono state minimamente verificate". E' il commento dell'avvocata Daniela Missaglia che insieme al collego Domenico Aiello difende il conduttore tv Alfonso Signorini al centro delle ultime puntate di 'Falsissimo' ideato da Fabrizio Corona. I legali dell'ex presentatore del Grande fratello oltre a denunciare Corona si sono rivolti al Tribunale civile per chiedere di non mandare in onda la prossima puntata del programma online in programma per lunedì 26 gennaio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Argomenti discussi: Ricatti sessuali al Gf, l’istanza della difesa di Signorini: Corona non parli più di lui; Corona rivela: Nuova denuncia contro Signorini nel caso molestie; Antonio Medugno dai pm dopo la denuncia a Signorini, poi incontra Corona: Ho detto la verità, non mi pento; Mediaset denuncia Corona, lui replica: Per fermarmi mi dovete sparare.

