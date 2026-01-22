In un contesto di grandi cambiamenti, Tuttosport analizza le recenti dichiarazioni di Spalletti sulla situazione del Napoli e la vittoria della Juventus in Champions League. L’articolo approfondisce le dinamiche attuali delle squadre italiane e le implicazioni future, offrendo uno sguardo obiettivo e approfondito sugli eventi più rilevanti del calcio nazionale e internazionale.

2026-01-22 01:06:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news di Tuttosport: La Juve torna a vincere e lo fa in una notte importantissima di Champions League. All’Allianz Stadium è 2-0 contro il Benfica, che nel finale sbaglia un calcio di rigore per riaprirla con la scivolata di Pavlidis, e un piazzamento ai playoff certo visti i 12 punti conquistati nelle sette gare giocate. I bianconeri non giocano un bel primo tempo ma a inizio ripresa, dopo un inizio complicato, il gol di Thuram riesce a liberare la squadra che poi trova anche il raddoppio con il solito McKennie, sempre più imprescindibile per lo scacchiere del tecnico toscano. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – Spalletti, “la tosse al pallone” e il Napoli, “un pochino”…

Spalletti a Prime: «Partita importante, se no ci veniva roba addosso. Ci si aspettava di nuovo l’80% di possesso… Invece abbiamo fatto venire la tosse al pallone»Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, commenta dopo la partita di Champions League contro il Benfica.

Spalletti a Sky: «Noi dobbiamo fare roba bella, ma ogni tanto ci scolleghiamo. Se penso già al Napoli? Un pochino»In un’intervista a Sky, Spalletti ha commentato l’importanza di mantenere un gioco di qualità, sottolineando che, nonostante l’obiettivo sia proporre un calcio bello, ci sono momenti in cui si può perdere concentrazione.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

IL NUOVO TATUAGGIO DI SPALLETTI #spalletti #napoli #juventus #inter

Argomenti discussi: Yildiz alieno, David non ha ferocia: Spalletti, la tosse al pallone e il Napoli, un pochino...; Juve-Benfica, playoff Champions sicuri con Spalletti che batte Mourinho. Tutte le dichiarazioni.

Pagina 4 | Yildiz alieno, David non ha ferocia: Spalletti, la tosse al pallone e il Napoli, un pochino...L'allenatore bianconero analizza la vittoria contro il Benfica in Champions che certifica i playoff per la Juventus ... tuttosport.com

Juve-Benfica, Spalletti: A volte facciamo venire la tosse al pallone. Sul Napoli...Una vittoria sofferta, ma fondamentale. Spalletti saluta così il successo sul Benfica di Mourinho: Siamo stati meno puliti e precisi delle ultime due partite, ma la posta in palio era alta. I difett ... sport.sky.it

#Primapagina #Tuttosport #CorrieredelloSport #GazzettadelloSport 21/01/2026 #Spalletti #Juventus #Mourinho #JuveBenfica #Jupensiero #fblifestyle - facebook.com facebook

Napoli, pari che Scott! Conte: “Vergogna” Spalletti raddoppia Buongiorno con la prima pagina di Tuttosport del 12 gennaio x.com