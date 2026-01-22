Tutto pur di liberarmi di Fiorella Mannoia

In questo testo si esplora un tema personale e complesso, riflettendo su opinioni e scelte individuali. L’attenzione si concentra su motivazioni e posizioni che, pur sembrando marginali, rivelano aspetti di un pensiero più ampio e articolato. La narrazione si propone di offrire uno sguardo sobrio e rispettoso, senza giudizi, per comprendere meglio le ragioni che guidano le decisioni di chi si confronta con temi di attualità e identità.

Meglio cedere Ucraina e Groenlandia a Trump, lasciare l'Iran agli ayatollah e votare No alla riforma con Gratteri a Palazzo Chigi. Tutto, davvero tutto, è meglio di questa lagna esiziale Molto trascurabile questione minima, personalissima. Sono disposto a manifestare per Trump contro l'Europa, contro l'Ucraina, a favore di Putin, per gli Stati Uniti in Groenlandia e perché a Teheran restino gli ayatollah. Sono pronto per un No al referendum e per un Sì al governo di sinistra guidato da Conte, meglio ancora da Gratteri; non mi sottraggo all'idea di giurare che Travaglio sia un vero uomo mentre Craxi soltanto un ladruncolo, sarei perfino disposto a dar ragione a Stagnaro sul Genoa, che meritava dieci scudetti al posto di nove, e predisposto a negare tutto me stesso, ma soltanto alla condizione che qualcuno mi liberi da quella lagna esiziale di Fiorella Mannoia.

