Tutto pronto per la II edizione del progetto Bottega Digitale | al via con tre associazioni casapullesi

A febbraio prende il via la seconda edizione del progetto Bottega Digitale, dedicato alla memoria di Emmanuel Granatello. Promosso dalle associazioni Proloco Casapulla, Casapulla Online e Lighthouse, l’iniziativa mira a favorire la crescita digitale del territorio attraverso incontri e attività dedicate. Un’opportunità per coinvolgere la comunità e promuovere l’uso consapevole delle tecnologie, rafforzando il legame tra cittadini e innovazione.

A febbraio inizierà la seconda edizione del progetto "Bottega Digitale" intitolato alla memoria dell'informatico Emmanuel Granatello e organizzato dalle tre associazioni locali Proloco Casapulla, Casapulla Online e Associazione Lighthouse. Bottega Digitale si pone l'obiettivo di avvicinare i

