Il Napoli si aggiunge alla lista di club interessati a Giovane, l’attaccante brasiliano del Verona. Dopo un’ottima prima parte di stagione, il calciatore è al centro di molte attenzioni nel mercato di gennaio. La situazione è in evoluzione, con diverse squadre che monitorano da vicino il suo rendimento e le possibilità di un trasferimento. La trattativa potrebbe rappresentare uno degli sviluppi più interessanti di questa sessione di calciomercato.

Gli azzurri monitorano da vicino l’attaccante brasiliano del Verona su cui sono al lavoro anche altri club Sta diventando una sorta di telenovela di questo mercato di gennaio, perché sono tantissime le squadre interessate dopo l’ottima prima parte di stagione. Il nome è quello di Giovane, attaccante del Verona classe 2003 autore di 3 gol con 4 assist fino ad ora. Numeri non clamorosi, ma sicuramente resi più significativi dal percorso complicato dell’Hellas che attualmente è ultimo in classifica. L’ex Corinthians si è messo in mostra nei suoi primi mesi italiani, tanto da guadagnarsi le attenzioni – e non solo – di diversi top club. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Tutti pazzi per Giovane, ora si inserisce anche il Napoli: le ultime | CM

Napoli, Di Lorenzo sfida tutti: «Anche se abbiamo perso le ultime gare, stiamo bene. Non vediamo l’ora di scendere in campo»Alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan, Giovanni Di Lorenzo alza la voce e trasmette fiducia.

Giovane, continua la trattativa tra Verona e Atalanta: le ultime | CM.ITContinuano le trattative tra Verona e Atalanta per il giovane giocatore, con Sogliano ancora vicino alla cessione.

