Tutti i segnali di risveglio dell’ordine liberale di fronte agli artigli di Trump

L’ordine liberale internazionale si trova di fronte a segnali di tensione, soprattutto in risposta alle dichiarazioni di Donald Trump. Durante il suo intervento a Davos, il presidente americano ha adottato un tono acceso e controverso, suscitando riflessioni sulla stabilità globale. In questo contesto, le parole di figure come Carney appaiono come un richiamo a un approccio più moderato e dialogante, in contrasto con le prese di posizione più aggressive di Trump.

Più Carney, meno Trump. Il discorso bullescamente incendiario offerto ieri da Donald Trump a Davos, terra disprezzata dal presidente americano ma di cui ha però bisogno per evitare che il suo impeto isolazionista assuma dei contorni ancora più autolesionistici rispetto a quelli attuali, è lì a mostrare una verità difficile da riconoscere ma necessaria da decifrare. Trump ieri ha ricordato quali sono i suoi nemici (l’Europa in primis), ha mostrato con chiarezza i suoi avversari (tutti coloro che non la pensano come lui), ha messo sul piedistallo le sue ossessioni (non solo la Groenlandia). Ma a un anno dal suo arrivo alla Casa Bianca c’è un elemento interessante da considerare, che riguarda un dato spesso sottovalutato: più Trump promette di smontare l’ordine liberale e più gli ingranaggi dell’ordine liberale, improvvisamente, smettono di dormire e, a poco a poco, ricominciano a funzionare, o almeno ci provano. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

