Tutte le mie roffie al mio amico | la parola incomprensibile in un testamento divide l’eredità

Un testamento olografo scritto a mano ha sollevato dubbi interpretativi a causa di una parola sconosciuta:

Un testamento olografo finisce davanti alla Corte d’Appello di Bologna: "Dopo la mia morte tutte le mie roffie vanno al mio amico". La sentenza dei giudici incentrata sul significato della parola "roffie".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Forlì e il mistero della parola “roffie”: quando un termine antico decide l’ereditàA Forlì, un antico termine scritto nelle ultime volontà di un contadino romagnolo ha generato un complesso contenzioso legale.

