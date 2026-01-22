Tutte le mie roffie al mio amico | la parola incomprensibile in un testamento divide l’eredità
Un testamento olografo scritto a mano ha sollevato dubbi interpretativi a causa di una parola sconosciuta:
Un testamento olografo finisce davanti alla Corte d’Appello di Bologna: "Dopo la mia morte tutte le mie roffie vanno al mio amico". La sentenza dei giudici incentrata sul significato della parola "roffie".🔗 Leggi su Fanpage.it
Forlì e il mistero della parola “roffie”: quando un termine antico decide l’ereditàA Forlì, un antico termine scritto nelle ultime volontà di un contadino romagnolo ha generato un complesso contenzioso legale.
Argomenti discussi: Forlì, lascia l'eredità a un amico con un testamento olografo ma una parola è incomprensibile (roffie): La casa e 110.000 euro vanno ai fratelli che non vedeva più.
Forlì e il mistero della parola roffie: quando un termine antico decide l’ereditàLe ultime volontà scritte a mano da un anziano contadino romagnolo hanno scatenato una ... msn.com
Lascia l'eredità a un amico con un testamento ma una parola è incomprensibile: «Quella parte va ai fratelli»La sentenza della Corte d'Appello di Bologna sul caso delle ultime volontà di un'ottantenne: due gradi di giudizio sull'interpretazione della parola «roffie» ... msn.com
Un testamento tutto da interpretare è finito sul tavolo dei giudici della corte civile d'Appello di Bologna. «Dopo la mia morte tutte le mie roffie vanno al mio amico», questa la frase che ha richiesto ben due gradi di giudizio per trovare una soluzione aderente il pi - facebook.com facebook
