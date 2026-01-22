Tutela del verde a Testa di Lepre | interventi contro l’insetto toumeyella

Il Comune di Fiumicino, in collaborazione con ARSIAL, prosegue le attività di monitoraggio e intervento nelle aree verdi di Testa di Lepre per contrastare la diffusione della toumeyella. Questa misura mira a tutelare i pini e preservare il patrimonio arboreo locale, garantendo la salute e la biodiversità delle zone verdi. Gli interventi sono parte di un programma di gestione sostenibile delle risorse naturali del territorio.

Fiumicino, 22 gennaio 2026 – Prosegue l’attività di monitoraggio e cura delle aree verdi del Comune di Fiumicino, in collaborazione con ARSIAL, per contrastare la diffusione della toumeyella, un insetto che attacca le fronde dei pini e può provocarne la morte. Negli ultimi giorni, sono stati realizzati 5 abbattimenti e circa 45 interventi di endoterapia, una tecnica che prevede l’iniezione di una sostanza specifica nel fusto dell’albero, capace di raggiungere le larve dell’insetto e impedirne lo sviluppo. “Da circa due anni operiamo su quest’area con abbattimenti mirati, limitandoli esclusivamente alle piante senza possibilità di recupero.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Leggi anche: Punteruolo rosso e processionaria del pino: al via gli interventi di tutela del verde pubblico

Leggi anche: Testa di Lepre, una passeggiata tra storia, archeologia e natura

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Adotta una rotatoria: il Comune di Bagheria apre alle sponsorizzazioni dei privati per la cura del verde; Verde pubblico: giovedì in Commissione regionale il regolamento comunale; Manutenzione del verde: Alberi a rischio crollo. Saranno abbattuti per motivi di sicurezza; Riforme, In Cdm Semaforo Verde Al Ddl Per La Tutela Del Caregiver Familiare.

Pianificazione del verde urbano, Sacchetto (Fdi): Depositata la mia proposta che vuole offrire un supporto ai ComuniLa Regione Piemonte, caratterizzata da un’elevata varietà territoriale e paesaggistica e da una significativa presenza di contesti urbani e periurbani, può rafforzare il proprio ruolo di indirizzo e s ... targatocn.it

Olgiate Olona, il Comune risponde a Legambiente: Tutela del verde prioritaria, ma servono basi legaliOLGIATE OLONA – L'Amministrazione Comunale di Olgiate Olona interviene ufficialmente sul tema della salvaguardia del territorio con una nota indirizzata a Legambiente, ribadendo il proprio impegno per ... varese7press.it

Cura e tutela del verde pubblico In continuità con le annualità precedenti, sono in corso sul territorio comunale interventi di potatura del patrimonio arboreo. Proprio in queste ore, hanno preso il via le potature sui platani di via Alberto da Giussano, nei pr - facebook.com facebook