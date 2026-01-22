Tutela del verde a Testa di Lepre | interventi contro l’insetto toumeyella

Il Comune di Fiumicino, in collaborazione con ARSIAL, prosegue le attività di monitoraggio e intervento nelle aree verdi di Testa di Lepre per contrastare la diffusione della toumeyella. Questa misura mira a tutelare i pini e preservare il patrimonio arboreo locale, garantendo la salute e la biodiversità delle zone verdi. Gli interventi sono parte di un programma di gestione sostenibile delle risorse naturali del territorio.

Fiumicino, 22 gennaio 2026 – Prosegue l’attività di monitoraggio e cura delle aree verdi del Comune di Fiumicino, in collaborazione con ARSIAL, per contrastare la diffusione della toumeyella, un insetto che attacca le fronde dei pini e può provocarne la morte. Negli ultimi giorni, sono stati realizzati 5 abbattimenti e circa 45 interventi di endoterapia, una tecnica che prevede l’iniezione di una sostanza specifica nel fusto dell’albero, capace di raggiungere le larve dell’insetto e impedirne lo sviluppo. “Da circa due anni operiamo su quest’area con abbattimenti mirati, limitandoli esclusivamente alle piante senza possibilità di recupero.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.itImmagine generica

