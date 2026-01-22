Il tumore al seno rappresenta una delle principali sfide per la salute femminile. Recenti studi evidenziano come un consumo quotidiano di noci possa offrire benefici inattesi, grazie alle proprietà nutrizionali di questo alimento. In questa analisi, approfondiremo i risultati di una ricerca clinica che mette in luce il ruolo potenziale delle noci nel contesto di una dieta equilibrata, contribuendo a una migliore comprensione delle scelte alimentari nel percorso di prevenzione e supporto.

Un recente studio clinico ha acceso i riflettori su un alimento comune, ma dalle potenzialità sorprendenti: le noci. La ricerca ha osservato che alcune donne affette da tumore al seno, dopo aver consumato circa due once ( 56 grammi) di noci al giorno, l’equivalente di una manciata, per appena due settimane, hanno mostrato cambiamenti positivi nell’attività genetica delle cellule tumorali. Allo stesso tempo, sono risultati attenuati i processi molecolari che favoriscono la crescita del tumore, la sua moltiplicazione e la capacità di diffondersi ad altri tessuti. I ricercatori hanno analizzato i campioni tumorali attraverso il sequenziamento dell’RNA, una tecnica avanzata che permette di osservare come l’espressione dei geni cambi in risposta a determinati fattori. 🔗 Leggi su Cibosia.it

© Cibosia.it - Tumore al seno, i benefici inattesi di una manciata di noci al giorno

