Tsitsipas ko agli Australian Open maledice una partita di calcio | Ho avuto uno stupido infortunio

Stefanos Tsitsipas è stato eliminato al secondo turno degli Australian Open dopo aver perso contro Machac. Il tennista greco ha dichiarato di aver disputato la partita infortunato, infortunio causato da un incidente durante una partita di calcio. Questa circostanza ha influenzato le sue prestazioni e ha contribuito alla sua eliminazione nel torneo.

Argomenti discussi: RECAP Day 3: l'Italia fa 4 su 6 con Sinner, Musetti, Darderi e Sonego; Fritz diesel, bene Shelton; ATP Adelaide, Tsitsipas: Sto giocando un buon tennis. L’obiettivo è arrivare in fondo negli Slam; Australian Open, Musetti vince il derby con Sonego. Darderi passa, Maestrelli ko.

