Trump-Zelensky la guerra deve finire

Durante il suo intervento a Davos, l'ex presidente Donald Trump ha dichiarato che

15.03 "L'incontro con il presidente Zelensky è stato positivo, vediamo come va a finire". A dirlo il presidente Usa Trump a Davos, e ai giornalisti che gli chiedevano quale è il suo messaggio per Vladimir Putin - che oggi riceverà i suoi inviati Steve Witkoff e Jared Kushner - Trump ha replicato: "Questa guerra deve finire". "Il mese scorso sono state uccise 30.000 persone.30.000, per lo più soldati", ha proseguito Trump, specificando che durante l'incontro non si è parlato del Board of Peace.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Trump dopo l'incontro con Zelensky a Davos: "Mi rivolgo a Putin, la guerra deve finire"Durante il World Economic Forum di Davos, Volodymyr Zelensky ha incontrato nuovamente Donald Trump.

Trump, sfida all’Onu: nasce il Board of Peace. «Potremo fare tutto ciò che vogliamo» | Poi vede Zelensky: «Questa guerra deve finire»Il presidente americano ha ufficialmente istituito il Board of Peace, un nuovo organismo internazionale a cui partecipano 19 leader mondiali.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Trump-Zelensky illustrano il piano di pace

Argomenti discussi: Guerra Ucraina Russia, Trump: Vedrò Zelensky a Davos il 22 gennaio; Zelensky risponde a Trump: L'Ucraina non è mai stata e non sarà mai un ostacolo alla pace - Zelensky a Trump: L'Ucraina non è mai stata e non sarà mai un ostacolo alla pace; Ucraina, Trump: Se Zelensky e Putin non fanno la pace sono stupidi. Slitta piano da 800 miliardi per ricostruzione; Guerra Ucraina - Russia, le news del 12 gennaio. Trump: L’unica carta di Zelensky ai negoziati sono io.

La guerra in Ucraina «deve finire». Trump incontra Zelensky: «Troppe persone vengono uccise»«La guerra deve finire» e «non abbiamo discusso» dei confini ucraini. Lo ha detto il presidente degli Usa Donald Trump uscendo dal suo bilaterale col presidente ... ilmessaggero.it

Guerra Ucraina, Trump: Se Zelensky e Putin non fanno la pace sono stupidi(Agenzia Vista) Davos, 22 gennaio 2026 Più tardi incontrerò il presidente Zelensky. Credo che ora siano arrivati a un punto in cui possono ... notizie.tiscali.it

Zelensky è a #Davos dove incontrerà Trump e parteciperà al Consiglio consultivo internazionale per la ripresa dell' #Ucraina. A Mosca, in serata, l'incontro di Putin con gli inviati USA Witkoff e Kushner. Cremlino: è il momento che Kiev si assuma le proprie re x.com

Zelensky arrivato a Davos, l'incontro con Trump alle 13. Witkoff: 'I colloqui tra Ucraina-Russia ridotti a una sola questione'. Il Cremlino non commenta #ANSA - facebook.com facebook