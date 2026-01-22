L'articolo analizza le recenti tensioni tra Donald Trump e le istituzioni europee riguardo alla questione di Greenland. Viene approfondito il ruolo di Rutte nel gestire la situazione all’interno della NATO, evidenziando le dinamiche diplomatiche e strategiche coinvolte. Un’approfondimento sobrio e preciso sulle implicazioni di questa controversia per le relazioni internazionali e la sicurezza collettiva.

AMSTERDAMBRUSSELS, Jan 22 (Reuters) - As tensions over Greenland between Donald Trump and Europe neared boiling point this week, NATO boss Mark Rutte cemented his reputation as a “Trump whisperer” after the U.S. president dropped his tariff threats following a meeting in Davos. Trump said he and Rutte agreed on a “framework of a future deal” on the entire Arctic Region, which would be “a great one for the United States of America, and all NATO Nations”. While details were scant, the outcome was a diplomatic win for Rutte that steered the fraying transatlantic alliance back from the precipice, diplomats and political analysts said. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - ‘Trump whisperer’ Rutte steers NATO around Greenland crisis

NATO chief: Issue of whether Greenland stays with Denmark did not come up with TrumpNATO Secretary-General Mark Rutte ha precisato che la questione della permanenza di Groenlandia con il Regno di Danimarca non è stata discussa durante l'incontro con l'ex presidente Trump.

Groenlandia, raggiunto accordo Trump-Nato: scongiurata l’ipotesi dazi. Rutte: “Non si è discusso di sovranità” – La direttaNella serata del 21 gennaio è stato firmato un accordo tra Donald Trump e la Nato, rappresentata da Mark Rutte, riguardante la Groenlandia.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Trump demands NATO help seize Greenland #shorts

'Trump whisperer' Rutte steers NATO around Greenland crisisBy Anthony Deutsch, Andrew Gray, Lili Bayer and John Irish AMSTERDAM/BRUSSELS, Jan 22 (Reuters) - As tensions over Greenland between Donald Trump and Europe neared boiling point this week, NATO boss ... msn.com

Trump pubblica un messaggio di Rutte: per il capo della Nato non c'è alcun problemaLo scambio personale tra il Presidente degli Stati Uniti Trump e il capo della Nato Mark Rutte è sbarcato immediatamente sul social network della verità di Trump. Il capo della Nato ha reagito con ... it.euronews.com