Trump sfida all’Onu | nasce il Board of Peace Potremo fare tutto ciò che vogliamo | Poi vede Zelensky | Questa guerra deve finire

Il presidente americano ha ufficialmente istituito il Board of Peace, un nuovo organismo internazionale a cui partecipano 19 leader mondiali. L’obiettivo è favorire il dialogo e promuovere iniziative per la pace globale. Tra le prime dichiarazioni, Trump ha sottolineato la libertà di azione del consiglio, mentre ha incontrato Zelensky chiedendo una conclusione del conflitto in corso.
DALLA NOSTRA INVIATADAVOS – Sono le 11.12 quando Donald Trump fa il suo ingresso sul palco della sala plenaria del Centro Congressi del World Economic Forum, cravatta bordeaux (ieri era rosso fuoco) e passo da padrone di casa. Il presidente americano lancia a Davos, ospite del Wef, il Consiglio della Pace (Board of Peace), il nuovo organismo internazionale che - nelle intenzioni del suo fondatore - dovrà garantire la pace e la ricostruzione nella Strisca di Gaza. Ma quella che va in scena più che una conferenza diplomatica assomiglia all’assemblea degli azionisti del nuovo ordine mondiale. «Questo è un giorno molto eccitante. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
