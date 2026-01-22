Trump sfida all’Onu | nasce il Board of Peace Potremo fare tutto ciò che vogliamo | Poi vede Zelensky | Questa guerra deve finire

Il presidente americano ha ufficialmente istituito il Board of Peace, un nuovo organismo internazionale a cui partecipano 19 leader mondiali. L’obiettivo è favorire il dialogo e promuovere iniziative per la pace globale. Tra le prime dichiarazioni, Trump ha sottolineato la libertà di azione del consiglio, mentre ha incontrato Zelensky chiedendo una conclusione del conflitto in corso.

