Trump | Se ci dite di no sulla Groenlandia ce ne ricorderemo

Donald Trump ha dichiarato che, in caso di rifiuto riguardo alla questione della Groenlandia, ci sarà una conseguenza da parte degli Stati Uniti. Dopo il suo intervento a Davos e un incontro con il segretario della NATO Mark Rutte, le sue parole hanno suscitato attenzione sulla possibilità di future decisioni strategiche. La vicenda evidenzia l'importanza delle relazioni internazionali e delle trattative tra le potenze globali.

Niente più dazi: dopo il suo discorso fiume a Davos di un'ora e 12 minuti Donald Trump ha incontrato il segretario della Nato Mark Rutte e ha deliberato che era stato raggiunto un «quadro generale» sulla Groenlandia, «e per tutta la regione artica», soddisfacente per gli Usa. Che cosa preveda non è dato sapere.

