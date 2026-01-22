trump scuote la nato e ora anche il canada simula la guerra contro gli usa

A un anno dal rinnovato incarico di Donald Trump alla Casa Bianca, le relazioni tra gli Stati Uniti e gli alleati della NATO si trovano in una fase di tensione crescente. Recentemente, anche il Canada ha iniziato a simulare scenari di guerra contro gli Stati Uniti, segnando un cambiamento nel clima diplomatico e militare tra i paesi partner. Questo nuovo contesto solleva interrogativi sulle future cooperazioni nell’ambito dell’Alleanza atlantica.

Ad un anno dal ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, le relazioni tra Washington e i suoi principali partner della Nato attraversano uno dei momenti più difficili dalla nascita dell'Alleanza atlantica. Le minacce del tycoon sulla Groenlandia (ritirate nelle ultime ore dopo la "svolta di Davos", comunque tutta da confermare) hanno ricordato una volta di più tra gli alleati come il legame con l'America sia più fragile che mai e come, in questo contesto ad alta instabilità internazionale, nessuno scenario possa essere scartato. Persino quello di un possibile conflitto con gli Stati Uniti. La prospettiva di un'indicibile guerra con Washington, assurda sino a pochi mesi fa, è stata presa in considerazione dalle Forze Armate canadesi che, per la prima volta in un secolo, hanno simulato un'invasione militare da parte del vicino e la potenziale risposta del Canada. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Effetto Trump: il Canada si prepara alla guerra con gli Stati UnitiIl Canada si sta preparando a rafforzare le proprie difese militari in risposta alle tensioni con gli Stati Uniti.

