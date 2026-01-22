Trump parla a Davos e fa due passi indietro sulla Groenlandia | no attacco e stop ai dazi?Con la Nato ipotesi d' intesa su scudo e terre 

Durante il suo intervento a Davos, Donald Trump ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla Groenlandia, ridimensionando le possibilità di un attacco e di aumenti tariffari. Il leader statunitense ha inoltre espresso ottimismo sulla collaborazione con l’Europa, ipotizzando un’intesa sulla NATO riguardo a scudo e territori. Tuttavia, ha mantenuto un tono critico nei confronti dell’Europa, pur escludendo interventi immediati. In serata, ha accennato a un accordo con Rutte per una cooperazione

DAL NOSTRO INVIATODAVOS - Donald Trump è arrivato al World Economic Forum di Davos per muovere un mezzo passo indietro nelle sue ambizioni sulla Groenlandia. Dopo una serie di allusioni a un intervento militare fin dal suo secondo insediamento un anno fa, per la prima volta il presidente americano è sembrato rassicurare: non intende usare la forza, o non una «forza eccessiva», per annettere l’isola. Non solo: in serata su Truth il presidente ha fatto sapere di aver avuto «un incontro molto produttivo con il segretario generale della Nato Mark Rutte» con il quale «abbiamo formato un quadro per un futuro accordo rispetto alla Groenlandia e, in realtà, l’intera regione artica». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

“La Ue reagisca unita a Trump. La Lega Non è Vannacci". Parla Guidesi, assessore della Lega in Lombardia. "I dazi alla Francia Un errore che rischia di minare i rapporti transatlantici". Di Gianluca De Rosa - facebook.com facebook

