Durante il suo intervento a Davos, Donald Trump ha rivisto alcune posizioni sulla Groenlandia, evitando attacchi e dichiarando uno stop ai dazi. Rutte ha precisato che la sovranità non è stata oggetto di discussione, mentre Trump ha criticato l’Europa senza proporre interventi immediati. In serata, i due leader hanno annunciato un quadro di dialogo volto a raggiungere un possibile accordo.

DAL NOSTRO INVIATODAVOS - Donald Trump è arrivato al World Economic Forum di Davos per muovere un mezzo passo indietro nelle sue ambizioni sulla Groenlandia. Dopo una serie di allusioni a un intervento militare fin dal suo secondo insediamento un anno fa, per la prima volta il presidente americano è sembrato rassicurare: non intende usare la forza, o non una «forza eccessiva», per annettere l’isola. Non solo: in serata su Truth il presidente ha fatto sapere di aver avuto «un incontro molto produttivo con il segretario generale della Nato Mark Rutte» con il quale «abbiamo formato un quadro per un futuro accordo rispetto alla Groenlandia e, in realtà, l’intera regione artica». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Trump parla a Davos e fa due passi indietro sulla Groenlandia: no attacco e stop ai dazi. Rutte: «La sovranità non è stata discussa»

Trump parla a Davos e fa due passi indietro sulla Groenlandia: no attacco e stop ai dazi?Con la Nato ipotesi d'intesa su scudo e terre Durante il suo intervento a Davos, Donald Trump ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla Groenlandia, ridimensionando le possibilità di un attacco e di aumenti tariffari.

Trump, svolta sulla Groenlandia: «Con Rutte ipotesi per un accordo quadro». E sospende i dazi di febbraio | A Davos l'attacco all'EuropaDonald Trump ha annunciato su Truth di aver discusso con Rutte di un possibile accordo quadro sulla Groenlandia, sospendendo temporaneamente i dazi previsti a febbraio.

