Trump non imporrà dazi ai Paesi che hanno inviato soldati in Groenlandia

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha comunicato che non adotterà dazi commerciali nei confronti dei Paesi europei che hanno inviato truppe in Groenlandia. La decisione riguarda otto nazioni e rappresenta un passo importante nelle relazioni internazionali, evitando possibili tensioni commerciali. Questa scelta sottolinea l’approccio diplomatico adottato dagli Stati Uniti in relazione a questioni di sicurezza e alleati strategici nella regione.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato nella tarda serata di mercoledì che non imporrà dazi agli otto Paesi europei che hanno inviato truppe in Groenlandia. L’entrata in vigore era prevista per il primo febbraio, citando i progressi compiuti nei colloqui con il Segretario generale della Nato Mark Rutte sulla Groenlandia a Davos. Trump ha detto che i due leader hanno raggiunto “il quadro di un futuro accordo per quanto riguarda la Groenlandia” durante quelle che ha descritto come discussioni produttive, e ha dichiarato che l’intesa sarebbe andata a beneficio degli Stati Uniti e di tutti i membri della Nato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Trump minaccia l’Europa: dazi del 10% per i Paesi che hanno inviato soldati in Groenlandia. L'Ue: «Una spirale pericolosa»Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato l’intenzione di imporre dazi del 10% a partire da febbraio e del 25% da giugno sugli otto Paesi europei che hanno inviato truppe in Groenlandia.

Dazi ai Paesi che hanno inviato truppe in Groenlandia: la strategia aggressiva di TrumpIl presidente Donald Trump ha annunciato l'imposizione di dazi fino al 10% sui Paesi europei coinvolti nella missione militare in Groenlandia, a partire da febbraio.

Trump insiste sulla Groenlandia

