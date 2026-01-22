Trump lancia il Board di Pace e attacca l’Onu | Ricostruiremo Gaza basta guerre Ma sul palco con lui solo leader di seconda fila – Il video

Il recente intervento di Donald Trump ha annunciato la creazione del Board di Pace e l’intenzione di ricostruire Gaza, sottolineando la volontà di porre fine ai conflitti nella regione. Tuttavia, sul palco con lui erano presenti principalmente leader di secondo piano. In un discorso sobrio, Trump ha evidenziato la possibilità di promuovere stabilità e progresso, puntando a un futuro di pace non solo per il Medio Oriente, ma per l’intero pianeta.

«Abbiamo la possibilità di mettere fine a decenni di guerre e bagni di sangue e costruire un futuro di successo, portare la pace, non solo in Medio Oriente ma nel mondo intero». Lo ha detto Donald Trump presiedendo a Davos la cerimonia di firma della carta fondativa del Board di Pace, l’organismo pensato per supervisionare la tregua a Gaza ma allargatosi via via ben oltre, a promuovere «la stabilità» e «garantire una pace duratura nelle aree colpite o minacciate da conflitti». Un mandato globale così ambizioso da porlo di fatto in contrapposizione all’Onu. Ragione per la quale i Paesi europei uno dopo l’altro hanno declinato l’invito Usa a farne parte: prima la Francia di Emmanuel Macron – ormai in aperto conflitto con Trump -, poi il Regno Unito di Keir Starmer, infine anche l’Italia di Giorgia Meloni, dietro lo «scudo» dell’ articolo 11 della Costituzione.🔗 Leggi su Open.online

Trump invita i leader mondiali nel Board per Gaza, ora gli Usa sognano una «Onu parallela». Il siluro di Netanyahu al governo tecnico palestineseDonald Trump ha invitato i leader mondiali a partecipare al Board of Peace per Gaza, ponendo le basi per una possibile iniziativa parallela all'ONU.

Leggi anche: Onu: arriva l’ok alla risoluzione Usa per Gaza. Astenute Cina e Russia. Trump: «Board of Peace presieduto da me con i leader più rispettati del mondo»

