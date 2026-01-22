Durante il Forum di Davos, Donald Trump ha firmato il trattato che istituisce il Board of Peace, sottolineando l’interesse internazionale per questa iniziativa. Sul palco con lui anche Milei e Orbán, simboli di un impegno condiviso verso la pace. L’evento rappresenta un momento di attenzione globale verso le strategie di stabilità e cooperazione internazionale.

Il presidente americano, Donald Trump, ha concluso il suo discorso di presentazione del Board of Peace al Forum di Davos e ha firmato il trattato che lo istituisce. Presentati dalla portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, i leader presenti hanno silglato il documento due alla volta, sedendosi alla destra e alla sinistra di Trump e stringendogli la mano. Sul palco una ventina di rappresentati di paesi che hanno aderito, tra i quali un rappresentante del Bahrein, un rappresentante del Marocco, il presidente dell’Argentina, il primo ministro dell’Armenia, il presidente dell’Azerbaigian, il primo ministro della Bulgaria, il primo ministro dell’Ungheria, il presidente dell’Indonesia, il vice primo ministro della Giordania, il presidente del Kosovo, il primo ministro del Pakistan, il presidente del Paraguay, il primo ministro del Qatar, il ministro degli esteri dell’Arabia Saudita, il ministro degli esteri della Turchia, un rappresentante degli Emirati Arabi Uniti, il presidente dell’Uzbekistan, il primo ministro della Mongolia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trump firma il Board of peace: “Tutti ne vogliono far parte”. Sul palco con lui anche Milei e Orbán

Trump a Davos firma per la nascita del Board of Peace. “Tutti vogliono farne parte”: ma in tanti hanno declinato l’invitoDurante il suo intervento a Davos, Donald Trump ha annunciato la creazione del Board of Peace, sottolineando i progressi fatti in Ucraina e in Medio Oriente.

Trump firma Board of Peace,con 20 PaesiIl presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato ufficialmente lo Statuto del Board of Peace, coinvolgendo 20 Paesi nella sua costituzione.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Il Board of Peace sostituirà una parte delle Nazioni Unite?; L’Italia nel board per Gaza, il debutto a Davos dove Meloni vedrà di nuovo Trump; Meloni si tira fuori dal Board di Trump, almeno per ora; Board of Peace, un miliardo per entrare nel club di Trump.

Il Board of Peace di Trump: Una Nuova Iniziativa per Promuovere la Pace InternazionaleNell’ambito del Forum Economico Mondiale di Davos, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ufficialmente rivelato il suo progetto di creare un Board of Peace, un organismo destinato a dirime ... notizie.it

Trump firma il Board of Peace Tutti vogliono farne parteDAVOS (SVIZZERA) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato insieme a una ventina di leader l'atto costitutivo del Board of Peace in una cerimonia tenuta a Davos. Trump, che ha defini ... laprovinciacr.it

MEDIO ORIENTE | Trump firma a Davos con i rappresentanti di altri 20 Paesi lo statuto del Board per Gaza: 'Giornata emozionante, tutti vogliono prenderne parte' #ANSA facebook

Il Regno Unito non prenderà parte oggi alla cerimonia di firma del Board of Peace con Donald Trump a causa delle "preoccupazioni circa la possibilità che il presidente Putin faccia parte di qualcosa che parla di pace": lo annuncia il ministro degli Esteri Yvet x.com