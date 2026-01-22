Trump firma il Board of Peace |  A Gaza ricostruzione grandiosa Iniziato l' incontro con Zelensky | Basi F-35 | patto Groenlandia

Oggi si svolgono diversi incontri di rilievo internazionale, tra cui la firma di Trump sul Board of Peace e l’avvio delle discussioni con Zelensky. In programma anche confronti con il presidente israeliano Isaac Herzog, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e Kristalina Georgieva del FMI, mentre si approfondiscono temi come la ricostruzione di Gaza, basi militari e accordi con la Groenlandia. Un giorno di dialogo e diplomazia a livello globale.

Secondo quanto si apprende, il portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt ha annunciato che Trump ha firmato lo statuto del «Consiglio di pace», istituendolo ufficialmente come organizzazione internazionale.Tra i suoi membri figurano Bahrein, Marocco, Argentina, Armenia, Azerbaigian, Belgio, Bulgaria, Egitto, Ungheria, Indonesia, Giordania, Kazakistan, Kosovo, Mongolia, Pakistan, Paraguay, Qatar, Arabia Saudita, Turchia, Emirati Arabi Uniti e Uzbekistan.La legge statunitense richiede l'approvazione dei 23 del Senato per i trattati internazionali Donald Trump è stato fermato da giornalisti che gli hanno chiesto: «Volete il controllo della Groenlandia?». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Board of Peace, Trump firma a Davos: “Gaza diventerà una splendida proprietà”Il progetto di Donald Trump per la gestione della situazione a Gaza sta prendendo forma con la creazione del Board of Peace e la firma di accordi a Davos.

Trump firma, è nato il Board of Peace che controllerà Gaza: chi aderisce e chi noDonald Trump ha firmato la costituzione del Board of Peace, un organismo incaricato di supervisionare la gestione della Striscia di Gaza.

