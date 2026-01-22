Durante il World Economic Forum di Davos, Donald Trump ha annunciato una svolta nelle sue posizioni riguardo alla Groenlandia e ai dazi. Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di aver raggiunto un accordo con il segretario generale della NATO, Mark Rutte, che definisce come una soluzione vantaggiosa per gli USA e gli altri membri dell’Alleanza. Questa dichiarazione segna un cambiamento rispetto alle precedenti posizioni del presidente in merito a queste questioni.

Donald Trump innesca la retromarcia sulla Groenlandia e sui dazi. Ospite del World Economic Forum a Davos, in Svizzera, il presidente degli Stati Uniti ha affermato di aver concordato con il segretario generale della Nato Mark Rutte un’intesa sull’isola dell’Artico che rappresenta “un’ottima soluzione” sia per gli Usa sia per tutti gli altri Stati membri dell’Alleanza atlantica. Di conseguenza, il leader della Casa Bianca ha revocato i dazi che lui stesso aveva annunciato contro i Paesi europei che hanno inviato militari in Groenlandia in risposta alle sue mire espansionistiche. Non è ancora chiaro cosa preveda l’accordo raggiunto con Rutte. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Trump fa retromarcia su Groenlandia e dazi: “Ho raggiunto un accordo con la Nato”

L'annuncio a sorpresa di Trump: «Accordo raggiunto con la Nato sulla Groenlandia». Niente dazi per i Paesi europei

Groenlandia, raggiunto accordo Trump-Nato: scongiurata l'ipotesi dazi. Rutte: "Non si è discusso di sovranità"

Trump: “Faremo qualcosa sulla Groenlandia con le buone o con le cattive”

