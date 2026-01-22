trump fa causa a jpmorgan per 5 miliardi

Donald Trump ha intentato una causa legale contro JPMorgan Chase e il suo amministratore delegato Jamie Dimon, richiedendo un risarcimento di 5 miliardi di dollari. La controversia riguarda presunte pratiche scorrette e responsabilità legate a operazioni finanziarie, con implicazioni che coinvolgono il settore bancario e l’imprenditoria. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni tra l’ex presidente e importanti istituzioni finanziarie.

Donald Trump ha avviato una causa legale contro JPMorgan Chase e il suo amministratore delegato Jamie Dimon chiedendo un risarcimento di 5 miliardi di dollari. Secondo il presidente americano, la banca gli avrebbe chiuso i conti correnti personali e societari a seguito degli eventi del 6 gennaio 2021, quando i suoi sostenitori hanno preso d’assalto il Congresso a Washington, a causa di un pregiudizio ideologico e sotto pressione politica. Alle 19 ora italiana, le azioni di JPMorgan a Wall Street mostravano un incremento dell’1,3 per cento. Il reclamo, presentato presso un tribunale statale della Florida a Miami, sostiene che Trump e la sua organizzazione siano stati inseriti in una lista nera accessibile ad altri istituti regolati a livello federale, definendo tale registrazione una "falsità intenzionale e dolosa" che avrebbe provocato danni economici e di immagine. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

