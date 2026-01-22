trump e macron nemiciamici

Il rapporto tra Donald Trump e Emmanuel Macron si è caratterizzato da fasi alterne, segnate da momenti di avvicinamento e divergenze. Dopo tentativi di dialogo e apprezzamenti, Macron ha successivamente adottato un tono più critico nei confronti dell'ex presidente americano. Questa dinamica riflette le complessità delle relazioni internazionali e le variazioni nelle posizioni dei leader nel tempo.

Il loro rapporto ha sempre avuto alti e bassi: di recente Macron aveva provato con le lusinghe, poi è passato alle critiche Da quando Donald Trump ha ripreso a minacciare la Groenlandia, il presidente francese Emmanuel Macron è stato uno dei leader europei più critici nei suoi confronti. Per esempio ha chiesto che l’Unione Europea adotti ritorsioni economiche straordinarie contro gli Stati Uniti, e ha accusato Trump di essere un bullo. Non è la prima volta che succede, anche se raramente Macron è stato così diretto: nella loro relazione spesso si sono alternati momenti di grande sintonia ad altri più complicati. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Kiev,Macron-Starmer-Merz chiamano TrumpIl 17 ottobre, un incontro telefonico di quaranta minuti ha riunito Macron, Starmer, Merz e Trump, affrontando la delicata situazione ucraina.

Trump adore vanner Macron, épisode 1576

Groenlandia, Trump diffonde un messaggio privato di Macron. L'Eliseo conferma: È suoLeggi su Sky TG24 l'articolo Groenlandia, Trump diffonde un messaggio privato di Macron. L'Eliseo conferma: 'È suo' ... tg24.sky.it

L'ultimo sberleffo di Trump: Macron e Starmer bruschi quando non ci sono, poi mi trattano bene...Il presidente americano torna a parlare ddei suoi rapporti con l'omologo francese e il primo ministro britannico, ma anche dei piani per la Groenlandia ... today.it

Al vertice di Davos Donald Trump prende di mira Emmanuel Macron tra ironie sugli occhiali da sole, minacce di dazi su vino e champagne e tensioni su Groenlandia e politica europea https://l.euronews.com/QU8W facebook

Nascosto dietro gli occhiali da "Top Gun", #Macron chiede maggiori investimenti dalla #Cina. Ma la sua proposta di organizzare un #G7 a #Parigi con la #Russia viene respinta da tutti. In primis da #Trump x.com