trump e macron nemiciamici

Il rapporto tra Donald Trump e Emmanuel Macron si è caratterizzato da fasi alterne, segnate da momenti di avvicinamento e divergenze. Dopo tentativi di dialogo e apprezzamenti, Macron ha successivamente adottato un tono più critico nei confronti dell'ex presidente americano. Questa dinamica riflette le complessità delle relazioni internazionali e le variazioni nelle posizioni dei leader nel tempo.

Il loro rapporto ha sempre avuto alti e bassi: di recente Macron aveva provato con le lusinghe, poi è passato alle critiche Da quando Donald Trump ha ripreso a minacciare la Groenlandia, il presidente francese Emmanuel Macron è stato uno dei leader europei più critici nei suoi confronti. Per esempio ha chiesto che l’Unione Europea adotti ritorsioni economiche straordinarie contro gli Stati Uniti, e ha accusato Trump di essere un bullo. Non è la prima volta che succede, anche se raramente Macron è stato così diretto: nella loro relazione spesso si sono alternati momenti di grande sintonia ad altri più complicati. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Kiev,Macron-Starmer-Merz chiamano TrumpIl 17 ottobre, un incontro telefonico di quaranta minuti ha riunito Macron, Starmer, Merz e Trump, affrontando la delicata situazione ucraina.

