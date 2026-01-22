Trump e la pazza idea 1 milione di dollari a ogni abitante della Groenlandia

Donald Trump ha più volte manifestato il suo interesse per l’acquisto della Groenlandia, offrendo un milione di dollari a ogni abitante dell’isola. Questa proposta, che suscita molte discussioni, evidenzia l’interesse strategico e politico degli Stati Uniti verso questa regione artica. La vicenda rappresenta un esempio di come le questioni territoriali possano coinvolgere anche leader di grande rilievo internazionale.

(Adnkronos) – Un milione di dollari a ogni abitante della Groenlandia. È l’idea che Donald Trump non abbandona pur di ottenere l’annessione dell’isola artica agli Stati Uniti. Il presidente americano, secondo il Daily Mail, valuta l’opportunità di versare 1 milione a ciascuno dei 57mila abitanti del territorio autonomo controllato dalla Danimarca: alla modica cifra di.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Groenlandia, il piano B di Trump. “Pronto a pagare un milione di dollari a ogni abitante se vota per l’annessione agli Usa”La Groenlandia torna al centro dell’attenzione internazionale, con Donald Trump che ha indicato il suo interesse per l’isola come possibile piano B.

Groenlandia, Trump offre 100mila dollari a ogni abitanteRecentemente, sono circolate notizie su un'offerta di Donald Trump di 100.

Trump insiste sulla Groenlandia

