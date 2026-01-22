Trump e Groenlandia | perché il passo indietro a Davos è una vittoria per Europa e Canada

L’attenzione internazionale si concentra sulla vicenda tra Trump e la Groenlandia, dove la resistenza di Europa e Canada ha portato a un ripensamento da parte dell’ex presidente americano. Questa svolta rappresenta una vittoria strategica per le medie potenze, come sottolineato dal premier canadese Carney, dimostrando l’importanza di un fronte unito in questioni di interesse globale.

La resistenza di Europa e Canada costringe Trump alla retromarcia sulla Groenlandia, è una vittoria di quelle che il premier del Canada Carney chiama "medie potenze".🔗 Leggi su Fanpage.it

Trump, guasto all'Air Force One diretto a Davos: l'aereo torna indietro. Donald: «Groenlandia? Probabile soluzione con l'Europa»Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è ripartito da Washington verso il Forum di Davos, dopo un guasto elettrico sull'Air Force One che ha costretto l'aereo a tornare indietro.

Trump oggi a Davos, tutti i riflettori sulla Groenlandia: “Forse possibile una soluzione con l’Europa”Oggi Donald Trump partecipa al Forum di Davos, attirando l’attenzione sulla Groenlandia.

Trump ora vuole la Groenlandia: artico e terre rare. Ecco perché ora potrebbe occuparla

Argomenti discussi: Perché Donald Trump vuole la Groenlandia? La posizione, le risorse e le rotte commerciali; C'è del marcio nella Nato, perché le mire di Trump su Groenlandia (e Danimarca) ora mettono in crisi l'Occidente; Groenlandia, perché Trump la vuole; Groenlandia, il punto di rottura.

Groenlandia: perché Trump la vuole e perché l’Europa dice noNel fine settimana migliaia di persone sono scese in piazza a Nuuk con un messaggio semplice: la Groenlandia non è in vendita. Perché? focusjunior.it

Prendere la Groenlandia è una piccola richiesta alla Nato, dice Trump a Davos. Se la risposta è no, ci saranno conseguenzeIl presidente americano chiede negoziati immediati con i paesi dell'Alleanza atlantica per l'acquisizione dell'isola artica. Se gli europei diranno di sì, lo apprezzeremo. Se diranno di no, ce lo ric ... ilfoglio.it

Groenlandia, Trump: "Con Nato accordo a lungo termine, abbiamo ottenuto quello che ci serviva" - facebook.com facebook

Colpo di scena Trump: “Ho ottenuto tutto” sulla #Groenlandia. E ritira la minaccia di dazi Meloni esulta, Bruxelles non si fida Chi si fiderebbe se tutto viene cucinato in un incontro a due tra il tycoon e il fedelissimo Rutte #Davos2026 x.com