La copertina dell’ultimo numero di “The Economist” raffigura Donald Trump a torso nudo su un grande orso polare, su uno sfondo rosso. L’immagine, fortemente simbolica, sembra sottolineare le ambizioni espansionistiche del presunto presidente americano, evocando anche l’immagine di Putin su un orso. Un’interpretazione visiva che, con tono ironico, invita a riflettere sulle strategie geopolitiche e sui simboli di potere.

Questa è l’immagine della copertina del nuovo numero dell’Economist, che con il suo consueto piglio ironico sembra bastonare il presidente americano e le sue smodate ambizioni espansionistiche in Groenlandia. Richiamando simili atteggiamenti e fotografie (quella celebre del 2009 a cavallo di un orso era un fake, nell’originale c’era un cavallo) del presidente russo Vladimir Putin. tgcom24.mediaset.it Trump: ‘Niente Nobel? Non mi sento più in dovere di pensare solo alla pace’ Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Trump come Putin: a petto nudo cavalca un orso sulla copertina di “Economist”

Trump sorride alle spalle di Putin che minaccia l’Europa con un coltello. L’ultima copertina del Der SpiegelL'ultima copertina di Der Spiegel raffigura un'immagine simbolica di tensione internazionale, con Donald Trump sorridente alle spalle di Vladimir Putin, che minaccia l'Europa con un coltello.

Leggi anche: “Voleva vedermi a petto nudo e con i muscoli in evidenza nella sua suite”: spuntano i messaggi tra Gianluca Costantino e Alfonso Signorini

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Ucraina, Trump: Se Zelensky e Putin non fanno la pace sono stupidi. Slitta piano da 800 miliardi per ricostruzione; Imperi allo specchio Donald Trump vuole fare dell’Occidente quel che Putin vuole fare dell’Ucraina; Zelensky risponde a Trump: L'Ucraina non è mai stata e non sarà mai un ostacolo alla pace - Zelensky a Trump: L'Ucraina non è mai stata e non sarà mai un ostacolo alla pace; A Davos tra Trump e Zelensky spunta l'inviato di Putin.

Luca e Paolo: A volte Putin sembra meglio di Trump, sembra eh, non fate la ola in studio...Luca e Paolo, ospiti a diMartedì, scherzano provocatoriamente sul confronto tra i leader internazionali, osservando come, a tratti, Putin possa persino sembrare migliore di Trump — sembrare, ... la7.it

Ucraina, doppio fronte nei negoziati: Trump oggi vede Zelensky, Witkoff da Putin a MoscaRisolto il giallo dell'incontro tra Donald Trump e Voloydmyr Zelensky a Davos. Il colloquio tra i presidenti di Ucraina e Stati Uniti si svolgerà oggi 22 gennaio, secondo quanto chiarito dallo stesso ... adnkronos.com

I due presidenti si incontreranno oggi a Davos. Intanto gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, volano a Mosca per incontrare Putin facebook

Witkoff vola da Putin, Trump vede Zelensky a Davos. Il tycoon: “Se non fanno la pace sono stupidi” x.com