Trump attack

Nel suo ultimo intervento, il presidente americano ha rivolto critiche agli europei su temi come immigrazione, politiche ambientali e accesso ai farmaci. Durante un discorso, ha anche scherzato, chiedendo scherzosamente alla Groenlandia, suscitando attenzione internazionale. Queste dichiarazioni evidenziano le tensioni e le divergenze nelle relazioni tra Stati Uniti ed Europa su questioni di grande rilevanza globale.

Il presidente americano striglia gli europei su immigrazione, green, farmaci e insiste: «Dovete darmi la Groenlandia. Non voglio usare la forza ma mi serve per la difesa nazionale ed è un bene anche per voi». Poi vede Rutte e annuncia lo stop ai dazi verso i Paesi europei. Intanto Lutnick fa il funerale alla globalizzazione e Ursula viene sconfitta sul Mercosur. Meloni frena sull'ingresso nel Board per Gaza. È stata una giornata di tensione, quella di ieri, tra le due sponde dell'Atlantico. Mentre l'Europarlamento sospendeva indefinitamente la ratifica dell'accordo commerciale tra Stati Uniti e Ue, Donald Trump è intervenuto al Forum di Davos, tenendo un intervento battagliero in cui ha criticato i Paesi europei su svariati fronti.

