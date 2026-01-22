Trump attacca il New York Times | Sondaggi falsi contro di me dovrebbero essere considerati reati
Donald Trump ha annunciato l’intenzione di portare in tribunale il New York Times, accusandolo di aver diffuso sondaggi falsi che, a suo avviso, screditano i risultati della sua amministrazione. La vicenda solleva questioni sulla veridicità delle rilevazioni e sul ruolo dei media nel panorama politico. Questa decisione rappresenta un nuovo passo nel confronto tra l’ex presidente e la stampa, con possibili implicazioni legali e politiche.
(Adnkronos) – Donald Trump vuole portare in tribunale il New York Times, che cita sondaggi "falsi" che mettono in dubbio i risultati della sua amministrazione. In un post su Truth, il presidente americano scrive: "Bisogna fare qualcosa per i sondaggi falsi! Sono davvero fuori controllo. Abbiamo la migliore economia nella storia del nostro Paese, abbiamo.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Trump sempre più insofferente davanti alle critiche dei media, attacca il New York Times: “Mentono sul mio stato di salute. Sono nemici del popolo americano”Donald Trump manifesta crescente insofferenza verso le critiche dei media, in particolare nei confronti del New York Times.
