Trump annuncia | Sulla Groenlandia raggiunto un accordo con la Nato abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo

Sulla Groenlandia, la deterrenza europea funziona due volte con TrumpIl presidente americano ritira i dazi dopo l'incontro con il segretario generale della Nato Mark Rutte a Davos e annuncia di un accordo sull'isola artica. Oggi il Consiglio europeo straordinario ... ilfoglio.it

La svolta di Trump. Il presidente Usa: trovato accordo con Rutte sulla Groenlandia. E cancella i dazi per l'EuropaDonald Trump annuncia di aver raggiunto il quadro di un futuro accordo sulla Groenlandia con il segretario generale della Nato, Mark Rutte, e che pertanto non farà scattare i dazi che aveva minaccia ... huffingtonpost.it

