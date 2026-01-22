Trump a Davos firma per la nascita del Board of Peace Tutti vogliono farne parte | ma in tanti hanno declinato l’invito

Durante il suo intervento a Davos, Donald Trump ha annunciato la creazione del Board of Peace, sottolineando i progressi fatti in Ucraina e in Medio Oriente. Ha affermato di aver concluso sette conflitti e di lavorare per la pace, anche se riconosce le difficoltà. Mentre molti desiderano partecipare al progetto, alcuni hanno declinato l’invito, riflettendo la complessità delle sfide diplomatiche legate alla pace globale.

Parla della pace in Ucraina, sulla quale “stiamo facendo progressi, ma non è facile” e ribadisce di aver messo fine a sette guerre, sottolineando che ora “abbiamo la pace in Medio Oriente”. Sul palco del Forum internazionale di Davos, il presidente Usa Donald Trump firma lo Statuto del Board of Peace (per Gaza) e invita sul palco i 20 rappresentanti dei paesi che hanno aderito. “Oggi avremo più dettagli per il comitato di pace, ha l’opportunità di essere uno degli organismi più importanti mai creati, lo prendo molto sul serio. Tutti ne vogliono far parte, ci sono i paesi che sono qui, sono tutti miei amici, un paio mi piacciono, un paio no. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Board of Peace, Trump firma a Davos la creazione del nuovo organismo internazionaleDurante il World Economic Forum di Davos, Donald Trump ha firmato la creazione del ‘Board of Peace’, un organismo internazionale volto a monitorare i cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e a favorire la risoluzione dei conflitti globali.

Giorgia Meloni e il Board of Peace: perché l’Italia non firma (ancora) per farne parteGiorgia Meloni ha annunciato che l’Italia non aderirà al Board of Peace, l’organizzazione internazionale proposta da Donald Trump per favorire la pace a Gaza.

