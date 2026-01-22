Truffa in trasferta ad Arezzo | due napoletani in manette

Due uomini di Napoli sono stati arrestati ad Arezzo dalla polizia, sospettati di aver messo in atto una truffa nei confronti di un'anziana. L'intervento delle forze dell'ordine ha permesso di fermare i presunti responsabili, garantendo la tutela della vittima. L’episodio evidenzia l’importanza di mantenere attenzione e prudenza nelle situazioni di potenziale rischio.

Due uomini sono stati arrestati dagli agenti della squadra mobile della Questura di Arezzo perché ritenuti responsabili di una truffa ai danni di un'anziana ad Arezzo. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la donna è stata chiamata da uno dei due che si è spacciato per suo nipote e le ha.

Leggi anche: Quattro arresti di napoletani per la truffa in trasferta dei finti carabinieri: tre sono donne

Smascherata ad Arezzo la truffa del falso nipote: due arrestiDue uomini della provincia di Napoli sono stati arrestati ad Arezzo nell’ambito di un’indagine sulla truffa del falso nipote.

