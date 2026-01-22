Trovato laboratorio per la coltivazione di cannabis | il sequestro

I militari del Nucleo CC For.le di Napoli hanno sequestrato un laboratorio dedicato alla coltivazione di cannabis. L’operazione si inserisce in un’attività volta a contrastare la detenzione e la produzione di sostanze stupefacenti, contribuendo alla sicurezza del territorio. L’intervento evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nel monitorare e intervenire su attività illecite di questo tipo.

Oltre alla coltivazione in corso sono stati rinvenuti circa 30 grammi di sostanza già essiccata detenuti da un 43enne con precedenti specifici in materia di detenzione di sostanze stupefacenti I militari del Nucleo CC For.le di Napoli hanno posto in essere un'attività mirata al contrasto alla detenzione di sostanze stupefacenti. La predetta azione si è sviluppata nell'agro del Comune di Napoli ove veniva segnalata presso un immobile, sito in località Camaldolilli, la custodia e la produzione di sostanze vietate. Recatisi sul posto i militari si sono trovati davanti a un sistema di coltivazione meticoloso: telecamera, lampade, sistema di aerazione e una cura del dettaglio che testimoniava l'impegno profuso dall'uomo nella gestione delle

