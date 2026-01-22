Trofeo Sandalia ci siamo | quando la Pétanque attraversa l’Italia

Il Trofeo Sandalia inaugura un nuovo appuntamento dedicato alla Pétanque in Italia. Con quattro tappe tra Bergamo, Imperia e Valle d’Aosta, l’evento culmina nelle finali a Santu Lussurgiu, in Sardegna. Un’occasione per gli appassionati di questo sport di confrontarsi e condividere la passione, in un percorso che attraversa diverse regioni italiane.

Il Trofeo Sandalia, manifestazione internazionale itinerante, è ormai ai nastri di partenza: prenderà il via il 31 gennaio con la prima tappa in programma a Bergamo, presso il Centro Tecnico Federale di via Fossoli. Ma prima di svelare i dettagli, riavvolgiamo il nastro dei ricordi con Gianluca Lilliu, Presidente del Comitato Regionale Sardegna, che ci riporta indietro nel tempo, proprio dove tutto è iniziato. “Il progetto nasce da un’intuizione del mio predecessore, Antonio Pinna”, spiega Lilliu. “L’intento era quello di organizzare una manifestazione di Pétanque a Santu Lussurgiu, suo paese d’origine, grazie anche ai molteplici contatti avviati con l’amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

