Da venerdì 23 a domenica 25 gennaio si registrano modifiche ai servizi di treni, bus e tramvia a causa della sostituzione del Ponte al Pino. Per agevolare gli spostamenti, sarà attivata una navetta gratuita tra la Stazione di Campo Marte e Piazza della Libertà, facilitando l’interscambio con la tramvia e l’accesso alla Stazione SMN. Queste variazioni sono state comunicati da Firenze Post per informare i viaggiatori.

FIRENZE – In vista dei lavori programmati da RFI per il varo della passerella pedonale provvisoria sul Ponte al Pino e della conseguente interruzione della viabilità nell’area, Autolinee Toscane attiverà una serie di modifiche temporanee al servizio dalle 20.00 di venerdì 23 gennaio fino a domenica 25 gennaio 2026. Oltre alle modifiche, verrà istituita una navetta gratuita, tra la Stazione di Campo Marte (Fermata “Masaccio”) e Piazza della Libertà, per consentire l’interscambio con la tramvia e raggiungere la Stazione SMN. La navetta sarà attiva sabato 24 gennaio dalle 15.00 alle 24.00 e domenica dalle 6. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Treni, sostituzione del Ponte al Pino: bus e tramvia, ecco le modifiche al servizio da venerdì 23 a domenica 25 gennaio

Treni Alta Velocità, Italia divisa in due per i lavori al Ponte al Pino: 24 e 25 gennaio, ecco cosa succedeTra il 24 e il 25 gennaio, i viaggiatori di treni Alta Velocità in Italia potrebbero incontrare disagi a causa dei lavori al Ponte al Pino.

Leggi anche: Treni: nuovo cavalcaferrovia al Ponte del Pino. Circolazione sospesa fra Rifredi e Campo di Marte il 24 e 25 gennaio

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Ponte al Pino, al via i lavori di sostituzione: stop ai treni e modifiche alla viabilità; Lavori a Ponte al Pino, nuovi divieti e chiusure. Cosa cambia per i treni dell'Alta Velocità; Firenze, lavori al cavalcavia di Ponte al Pino: stop dei treni Av per 24 ore, ecco tutti i divieti e le info; Per la serie cornuti e mazziati: treni più lenti, più disagi, biglietti altissimi. Ecco il conto dei lavori a Ponte al Pino.

Ponte al Pino, al via i lavori di sostituzione: stop ai treni e modifiche alla viabilitàSabato 24 e domenica 25 gennaio scatta il piano complesso, pensato per contenere i disagi e accompagnare una delle opere infrastrutturali più rilevanti per la mobilità fiorentina ... intoscana.it

Lavori a Ponte al Pino, 'spezzata' la circolazione dei treni: cosa cambiaIniziata la nuova fase di interventi propedeutici alla sostituzione del cavalcaferrovia di Ponte al Pino. Le operazioni, parte del progetto di rinnovo ... gonews.it

Amica9 Tv. . #Ferrotramviaria - Ritardi e treni soppressi, ancora segnalazioni. La risposta dell’azienda #treni #trasporti #barinord facebook