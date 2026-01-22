Treni sostituzione del Ponte al Pino | bus e tramvia ecco le modifiche al servizio da venerdì 23 a domenica 25 gennaio

Da venerdì 23 a domenica 25 gennaio si registrano modifiche ai servizi di treni, bus e tramvia a causa della sostituzione del Ponte al Pino. Per agevolare gli spostamenti, sarà attivata una navetta gratuita tra la Stazione di Campo Marte e Piazza della Libertà, facilitando l’interscambio con la tramvia e l’accesso alla Stazione SMN. Queste variazioni sono state comunicati da Firenze Post per informare i viaggiatori.

FIRENZE – In vista dei lavori programmati da RFI per il varo della passerella pedonale provvisoria sul Ponte al Pino e della conseguente interruzione della viabilità nell'area, Autolinee Toscane attiverà una serie di modifiche temporanee al servizio dalle 20.00 di venerdì 23 gennaio fino a domenica 25 gennaio 2026. Oltre alle modifiche, verrà istituita una navetta gratuita, tra la Stazione di Campo Marte (Fermata "Masaccio") e Piazza della Libertà, per consentire l'interscambio con la tramvia e raggiungere la Stazione SMN. La navetta sarà attiva sabato 24 gennaio dalle 15.00 alle 24.00 e domenica dalle 6.

