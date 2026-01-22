Treni notturni Sinonimo di civiltà

I treni notturni rappresentano una forma di trasporto sostenibile e praticabile, spesso considerata un simbolo di civiltà. In Italia, con un alto tasso di auto private rispetto ad altri paesi europei, migliorare l’offerta di collegamenti ferroviari notturni può contribuire a ridurre l’uso dell’auto e a promuovere scelte di mobilità più responsabili. Un sistema efficace di treni notturni può rappresentare una valida alternativa, favorendo l’efficienza e la sostenibilità dei trasporti nel nostro

Moroni Partiamo da un dato: in Italia sono 682 le auto ogni 1000 abitanti, il 30% in più rispetto ad altre nazioni come Spagna, Germania e Francia, a discapito di una rete di trasporto pubblico locale poco attrattiva e poco efficiente. Così dicono i dati di Pendolaria 2025 di Legambiente. Prendiamo, per esempio, quello che accade oltre confine, in Svizzera. Insieme ad un amico abbiamo trascorso una serata in un locale di Agno. Abbiamo usufruito del trenino della S60 Lugano Ponte Tresa, come mezzo di spostamento, sfruttando l'ultima corsa giornaliera (alle 1.50!!!). Treno che permette a chi si sposta per lavoro o svago di far ritorno dalla città ai paesini, servizio usato da molti lavoratori, soprattutto notturni, dando la possibilità a questa categoria di usufruire dei mezzi pubblici, categorie che spesso in Italia vengono dimenticate, in quanto le ultime corse del Tpl vengono svolte intorno alle 21.

Treni: tornano i collegamenti notturni Roma-Firenze-Vienna-MonacoDal 14 dicembre 2025 riprendono i collegamenti ferroviari notturni tra Roma, Firenze, Vienna e Monaco di Baviera, interrotti da settembre per lavori infrastrutturali.

Treni: tornano i collegamenti ferroviari notturni tra Firenze, Vienna e MonacoDa oggi riprendono i collegamenti ferroviari notturni tra Firenze, Vienna e Monaco di Baviera, ripristinando le tratte sospese a settembre per lavori infrastrutturali sulla linea Bologna–Prato.

