Treni Italia divisa in due per lavori a Firenze | 24 e 25 gennaio cosa cambia Alta velocità e regionali la guida completa

Durante il fine settimana del 24 e 25 gennaio, i viaggi in treno in Italia subiranno modifiche significative a causa di lavori di Rfi a Firenze. La circolazione di treni ad alta velocità e regionali sarà influenzata, comportando variazioni di orari e percorsi. Questa guida fornisce tutte le informazioni necessarie per pianificare al meglio i propri spostamenti durante questi due giorni, garantendo una navigazione più semplice e consapevole.

Firenze, 22 gennaio 2026 – Sarà, quello del 24 e 25 gennaio, un fine settimana complesso per chi viaggia in treno, con l’Italia divisa in due a causa dei lavori di Rfi a Firenze. Dalle 15 di sabato fino alle 15 di domenica scatterà infatti lo stop totale alla circolazione ferroviaria sulla direttrice nord-sud in corrispondenza della stazione di Campo di Marte, per consentire i lavori legati alla sostituzione del cavalcaferrovia stradale “ Ponte al Pino ” a Firenze. Questo – comunica Ferrovie – comporterà una riprogrammazione dei collegamenti Alta velocità, a lunga percorrenza e dei treni del regionale in servizio sulle linee Firenze-Arezzo-Roma, Firenze-Borgo San Lorenzo via Pontassieve. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Treni, Italia divisa in due per lavori a Firenze: 24 e 25 gennaio, cosa cambia. Alta velocità e regionali, la guida completa Treni Alta Velocità, Italia divisa in due per i lavori al Ponte al Pino: 24 e 25 gennaio, ecco cosa succedeTra il 24 e il 25 gennaio, i viaggiatori di treni Alta Velocità in Italia potrebbero incontrare disagi a causa dei lavori al Ponte al Pino. Treni Alta Velocità: 24 e 25 gennaio 2026 giorni “critici” per i lavori al nodo di Firenze. Tempi di viaggio più lunghi e bus tra le stazioniIl fine settimana del 24 e 25 gennaio 2026 sarà caratterizzato da lavori al nodo di Firenze, con conseguenti modifiche ai servizi ferroviari. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Alta velocità: a Firenze stop ai treni per lavori, Italia divisa in due nel weekend; Ponte al Pino, stop ai treni a Firenze: guida completa ai lavori, tutte le info (e i divieti); Incidente tra due treni in Andalusia, cosa dicono i dati sulla sicurezza ferroviaria italiana; Più divise su treni e autobus: la Regione punta sulla sicurezza anche in Brianza. Treni Alta Velocità, Italia divisa in due per i lavori al Ponte al Pino: 24 e 25 gennaio, ecco cosa succedeDalle 15 di sabato 24 gennaio alle 15 di domenica 25 gennaio, circolazione sospesa tra Firenze Rifredi e Campo di Marte. Frecce e Italo non fermano a Santa Maria Novella. Il piano sostitutivo di Rfi ... lanazione.it Treni, l’Italia divisa in due un giorno: cavalcavia da rifare. Passeggeri di Frecce e Italo sui busDalle 15 del 24 gennaio alle 15 del 25 gennaio, partono i lavori al Ponte al Pino che attraversa quattro binari a Firenze. Nessun convoglio veloce arriverà a ... repubblica.it Preferisci raggiungere HYROX Torino in treno Ottima scelta Torino è collegata in modo eccellente con tutta Italia grazie all’alta velocità e ai treni regionali.Le principali stazioni di riferimento sono: Torino Porta Nuova 10 minuti in auto 6 fermate di metro facebook Uno dei treni deragliati in Spagna è stato assemblato in Italia e apparteneva a una società di Trenitalia x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.