Nel Nuovo Galles del Sud, in Australia, si è verificata una sparatoria che ha causato la morte di tre persone. La polizia sta attualmente svolgendo le indagini per chiarire le cause dell’incidente. Eventuali aggiornamenti saranno comunicati non appena disponibili.

Secondo la polizia, tre persone sono morte in seguito a una sparatoria avvenuta in una cittadina del Nuovo Galles del Sud, in Australia. Una quarta persona è stata trasportata in ospedale in condizioni gravi ma stabili. La polizia locale sta ora indagando sulla sparatoria segnalata, avvenuta nel lago Cargelligo intorno alle 16:40 ora locale (05:40 GMT). La polizia ha inoltre intimato alla popolazione di evitare la zona e ai residenti di rimanere in casa. In una dichiarazione della polizia si afferma che i servizi di emergenza sono stati chiamati in Walker Street, vicino a Yelkin Street, in seguito alla segnalazione della sparatoria. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Tre morti in una sparatoria nel Nuovo Galles del Sud in Australia

Australia, sparatoria nel Nuovo Galles del Sud: 3 morti. Killer in fugaUn episodio di sparatoria si è verificato a Lake Cargelligo, nel Nuovo Galles del Sud, causando la morte di tre persone.

Sparatoria a Bondi Beach, il premier del Nuovo Galles del Sud: "Attacco alla comunità ebraica"Una sparatoria ha sconvolto Bondi Beach, una delle località più iconiche di Sydney, causando almeno 12 vittime.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

11 Dead, Man Disarms Terrorist During Bondi Beach Attack In Australia

Argomenti discussi: Valanghe, dieci incidenti e tre morti in un mese. Il Soccorso alpino: Venti forti, freddo e tanta neve. Ma nel 90 per cento dei casi c'è l'errore umano; Freddo, a Milano nel 2026 morti già tre senza dimora; Incidente sulla Casilina: si scontrano tre automobilisti, morto un uomo; Perizia schiacciante, l’impalcatura di Prilly non stava su.

Crolla una casa in Germania, tre morti: sono una coppia siciliana e il figlio di 6 anni. «Colpa di una fuga di gas»Una drammatica esplosione, probabilmente causata da una fuga di gas, ha provocato il crollo di un’abitazione ad Albstadt, in Germania, nelle prime ore di giovedì 9 gennaio 2025. msn.com

Crolla una casa in Germania, tre morti: le vittime sono una coppia di siciliani e il figlio piccoloUna fuga di gas avrebbe provocato l'esplosione. Le vittime sono Francesco Liparoto, la moglie Nancy Giarraca e il loro bambino di sei anni, Bryan, originari di Castellammare del Golfo ... msn.com

Tragedia in Mississippi: 6 morti dopo una sparatoria familiare - facebook.com facebook