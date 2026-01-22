Travolto da un muletto in manovra mentre fa spesa al superstore | grave un 59enne ad Aprilia

Un tranquillo ritiro di merce al superstore di Aprilia si è trasformato in un incidente grave, quando un uomo di 59 anni è stato travolto da un muletto in manovra. L’incidente ha richiesto interventi di emergenza e ha sottolineato l’importanza delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e nelle attività quotidiane. Restate aggiornati su questa vicenda seguendo le notizie di DayItalianews.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un normale ritiro di merce si è trasformato in pochi istanti in un’emergenza. Un uomo di 59 anni, residente ad Aprilia, è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un muletto in fase di manovra all’interno di Tecnomat, nel superstore dell’edilizia. Sull’episodio sono in corso accertamenti da parte della Polizia Locale di Aprilia, chiamata a chiarire dinamica e responsabilità. L’urto nell’area edile: l’incidente davanti ad altri clienti. L’episodio è avvenuto ieri mattina, poco dopo le 9.30, nell’ area di lavoro edile del punto vendita, in presenza di diverse persone. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Travolto da un muletto in manovra mentre fa spesa al superstore: grave un 59enne ad Aprilia Leggi anche: Palermo, vigile travolto da auto mentre era in servizio: è grave Leggi anche: Travolto da un’auto mentre attraversa sulle strisce: è grave in ospedale Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Travolto dal muletto del collega. Grave un operaio di 51 anni; Incidente sul lavoro a San Cesario (Modena): operaio travolto dal muletto, è gravissimo; Operaio schiacciato in azienda, Rifondazione comunista: Non è una fatalità ma il prezzo del profitto; Si chiamava Erri Talone l'operaio travolto e ucciso da un macchinario pesante 50 quintali: aveva 43 anni. Travolto dal muletto del collega. Grave un operaio di 51 anniSan Cesario, l’uomo lotta per la vita nel reparto di Rianimazione del Maggiore di Bologna . L’infortunio sul lavoro è avvenuto in una ditta di bancali in legno nell’area industriale La Graziosa. msn.com Si chiamava Erri Talone l’operaio travolto e ucciso da un macchinario pesante 50 quintali: aveva 43 anniSi chiamava Erri Talone l'operaio morto oggi a Colleferro travolto e schiacciato da un trasformatore di 50 quintali mentre lavorava sul muletto ... fanpage.it Nel Ferrarese un uomo colpito da una pala meccanica; nel Modenese un 51enne travolto da un muletto - facebook.com facebook

