travolta dal treno ventenne gravissima si indaga sulla dinamica

Una giovane donna di 20 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un treno a Empoli. Attualmente si trova in prognosi riservata presso l’ospedale San Giuseppe. Le autorità stanno indagando sulla dinamica dell’incidente per chiarire le cause e assicurare eventuali responsabilità. La situazione rimane sotto osservazione mentre proseguono le indagini.

EMPOLI Si trova in prognosi riservata all’ospedale San Giuseppe di Empoli. Le sue condizioni sono giudicate gravissime. Le prossime ore saranno fondamentali per capire l’evoluzione del quadro clinico della giovane 22enne che martedì sera è stata investita da un treno alla stazione di Empoli. La ragazza, di Certaldo, a quanto appreso è stata travolta da un Frecciargento che è sfrecciato dallo scalo empolese poco dopo le 21. Un convoglio che effettuata fermate solo nelle principali stazioni intermedie e che da Empoli era in transito sul binario 1. La giovane è stata notata sulla banchina, molto vicina al binario proprio mentre il treno faceva ingresso in stazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Incidente stradale sulla Mingardina, scontro fra due auto: si indaga sulla dinamicaUn incidente si è verificato ieri sera sulla strada Mingardina, nel tratto di San Severino di Centola.

Stazione di Empoli, ventenne investita da un treno: è gravissima. L’allarme lanciato dai viaggiatoriUna giovane donna di circa 20 anni è stata investita da un treno alla stazione di Empoli, sul binario 1, e versa in condizioni gravissime.

Viene travolta da un treno a Empoli, i pendolari lanciano l’allarme: 20enne ricoverata in gravi condizioniUna ragazza di 20 anni è stata travolta da un treno alla stazione di Empoli nella serata di ieri, martedì 20 gennaio ... fanpage.it

Investita da un treno in Italia: ventenne lotta tra la vita e la morteTragedia nei pressi della stazione, una ragazza di 20 anni è stata investita da un treno: versa in gravissime condizioni ... notizie.it

