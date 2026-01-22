tràt·ti la mostra personale di Raffaella Vasco al Rione Sanità

Venerdì 23 gennaio alle 18:00 si inaugura tràt·ti, la prima mostra personale di Raffaella Vasco presso l’Acquedotto Augusteo del Serino nel Rione Sanità a Napoli. L’esposizione presenta una selezione di opere che invitano alla riflessione, all’interno di uno spazio storico e suggestivo. L’evento è aperto al pubblico e segnala un momento importante nel percorso artistico dell’artista.

La mostra presenta un percorso di installazioni fotografiche che dialogano con l'architettura e la memoria del luogo, costruendo una relazione tra immagine, spazio e narrazione visiva. Le opere si inseriscono nell'antica struttura dell'acquedotto come tracce, segni, frammenti che attivano un confronto tra memoria storica e individuale e linguaggi contemporanei, all'interno di uno dei luoghi più suggestivi del patrimonio storico napoletano. tràt·ti conclude un percorso annuale di ricerca e sperimentazione nell'ambito di Voucher Talenti, programma finanziato dalla Regione Campania, con il supporto del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale, e realizzato attraverso Scabec.

“Madree Flegree” – La mostra di Michele Masti al Rione Terra di Pozzuoli Dal 6 all’11 gennaio, il Rione Terra di Pozzuoli ospita “Madree Flegree”, una mostra pittorica di Michele Masti, nome d’arte di Michele Schiano di Cola.

Dal Rione Sanità al tetto d’Italia, il trionfo di Chiara SaraielloChiara Saraiello, atleta del Rione Sanità, si è distinta nel mondo della boxe conquistando il titolo di Campionessa d’Italia Assoluta nella categoria -70 kg.

