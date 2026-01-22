Oggi Gibelli (Fnm) annuncia l'apertura del nuovo collegamento tra Malpensa e Gallarate, un'infrastruttura che mira a migliorare i tempi di attraversamento. Questa nuova tratta contribuirà a ottimizzare la mobilità tra le due località, offrendo un servizio più efficiente e affidabile per i pendolari e i viaggiatori. Un passo importante per migliorare la connessione territoriale e facilitare gli spostamenti nella zona.

“Inauguriamo oggi un'importante infrastruttura, il collegamento Malpensa-Gallarate, che consentirà di ridurre decisamente i tempi di attraversamento”. Sono le parole del presidente del Gruppo Fnm, Andrea Gibelli, all’inaugurazione dell’opera - coordinata e gestita da Ferrovienord, società del Gruppo - che collega il Terminal 2 dell’aeroporto di Milano Malpensa e Gallarate, lungo la linea ferroviaria del Sempione. L’opera è stata promossa, coordinata e gestita da Ferrovienord, società del Gruppo Fnm. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Ferrovie, Gibelli (Fnm): "T2 Gallarate-Malpensa abbatte tempi percorrenza"

Trasporti: Gibelli (Fnm), 'tempi di attraversamento ridotti con collegamento Malpensa-Gallarate'

Milano, 22 gen. (Adnkronos) - Inauguriamo un'importante infrastruttura, il collegamento T2 Gallarate-Malpensa, che consentirà di ridurre decisamente i tempi di attraversamento, consentendo all'aeroporto di Milano Malpensa di essere ancora più accessibile.

