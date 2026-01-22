Trasporti | da Malpensa a Gallarate in 8 minuti con nuova tratta ferroviaria

Da gennaio, una nuova tratta ferroviaria collega il Terminal 2 di Malpensa a Gallarate, lungo la linea del Sempione. In circa otto minuti, il servizio permette di raggiungere direttamente Gallarate, contribuendo a migliorare la mobilità tra l’aeroporto e la città. Questa inaugurazione completa l’anello ferroviario intorno a Malpensa, offrendo un’alternativa comoda e efficiente per i viaggiatori e i pendolari della zona.

La nuova tratta ferroviaria che collega il Terminal 2 dell’aeroporto di Milano Malpensa e Gallarate, lungo la linea del Sempione, è operativa dal 23 gennaio e chiude l’anello ferroviario intorno all'aeroporto. Promossa, coordinata e gestita da Ferrovienord, società del Gruppo Fnm, l’opera, che ha richiesto un investimento di oltre 264 milioni di euro, consente di raggiungere l’aeroporto in soli 8 minuti, contro i circa 30 precedenti, rendendo il treno la scelta più rapida e competitiva. Un’infrastruttura strategica anche in vista delle sempre più vicine Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

È stata inaugurata una nuova tratta ferroviaria che collega il Terminal 2 di Malpensa a Gallarate, riducendo i tempi di viaggio a circa otto minuti.

La Sea sottolinea l'importanza della tratta Malpensa-Gallarate, considerandola un passo fondamentale verso la creazione di uno snodo intermodale in Italia.

Trasporti: ass. Lucente (Regione Lombardia), 'per collegamento con Malpensa 10 nuovi treni Caravaggio'
Abbiamo inserito dieci nuovi treni per il collegamento ferroviario con Malpensa, i Caravaggio, destinati al servizio aeroportuale. Un servizio che distingue la prima classe - il Malpensa Express

Trasporti: Rossetti (Ferrovienord), 'collegamento Malpensa - Gallarate frutto di lavoro sinergico con Regione'
L'opera porterà a un miglioramento della circolazione per quanto riguarda il Terminal 2 e l'aeroporto di Malpensa in generale. La congiunzione con la linea del Sempione garantirà un miglior collegamento

