Il collegamento tra Malpensa e Gallarate, lungo circa 5 chilometri, rappresenta un investimento di circa 264 milioni di euro. Promosso da Caradonna (Fnm), questo progetto evidenzia l’impegno italiano e lombardo nel migliorare la rete di trasporti locali. Un'infrastruttura strategica che contribuisce a rafforzare le connessioni tra aeroporto e territorio, favorendo mobilità e sviluppo economico nella regione.

“Per il collegamento Malpensa - Gallarate, pari a quasi 5 chilometri di tratta, sono stati investiti circa 264 milioni di euro. Gran parte dell'intervento è stato fatto in gallerie artificiali e naturali, nel pieno rispetto del contesto ambientale. È un’opera motivo di grande orgoglio italiano e lombardo”. Così Fulvio Caradonna, consigliere delegato di Fnm, all’inaugurazione del nuovo collegamento ferroviario tra il Terminal 2 dell’aeroporto di Milano Malpensa e Gallarate, lungo la linea ferroviaria del Sempione. Un’opera promossa, coordinata e gestita da Ferrovienord, società del Gruppo Fnm e realizzata in tempo per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Trasporti: Caradonna (Fnm), ‘collegamento Malpensa - Gallarate è orgoglio italiano e lombardo’

Ferrovie, Caradonna (Fnm): “T2 Gallarate-Malpensa, cantiere da 264 mln di euro”Il progetto di collegamento T2 tra Gallarate e Malpensa, realizzato da Caradonna per FNM, prevede un investimento di circa 264 milioni di euro.

Leggi anche: Trasporti, Caradonna (Fnm): “Per le Olimpiadi Trenord ha raddoppiato i treni”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Trasporti: Caradonna (Fnm), ‘collegamento Malpensa - Gallarate è orgoglio italiano e lombardo’

Argomenti discussi: Ferrovie, Caradonna (Fnm): T2 Gallarate-Malpensa, cantiere da 264 mln di euro; Nuova ferrovia Terminal 2 – Gallarate, l’inaugurazione il 22 gennaio; Malpensa–Gallarate, inaugurazione ufficiale il 22 gennaio 2026.

Ferrovie, Caradonna (Fnm): Malpensa-Gallarate, cantiere da 264 milioni di euroMilano, 22 gen. (Adnkronos) - Nel cantiere per il collegamento Malpensa-Gallarate sono stati investiti circa 264 milioni di euro, per quasi 5 chilometri di tratta. Gran parte dell'intervento è stato ... iltempo.it

Inaugurato il nuovo collegamento ferroviario Malpensa T2 – GallarateMILANO (ITALPRESS) – S i sono conclusi i lavori di realizzazione del nuovo collegamento ferroviario tra il Terminal 2 dell’aeroporto di Milano Malpensa e Gallarate, lungo la linea ferroviaria del Semp ... italpress.com

La presidente di ANIT FederTraslochi, Nicla Caradonna, ha raccontato al giornale pugliese Noi Notizie la storia, gli obiettivi e i valori dell’associazione, sottolineando l’impegno per la rappresentanza e la crescita del settore. - facebook.com facebook