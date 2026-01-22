Trasporti | ass Lucente Regione Lombardia ‘per collegamento con Malpensa 10 nuovi treni Caravaggio’

La Regione Lombardia ha annunciato l’introduzione di dieci nuovi treni Caravaggio, destinati a migliorare il collegamento ferroviario con l’aeroporto di Malpensa. Questi treni si inseriscono nel potenziamento dei servizi di trasporto pubblico, offrendo maggiore puntualità e frequenza ai passeggeri. L’obiettivo è facilitare gli spostamenti tra la città e lo scalo aeroportuale, contribuendo a un sistema di trasporti più efficiente e sostenibile.

“Abbiamo inserito dieci nuovi treni per il collegamento ferroviario con Malpensa, i Caravaggio, destinati al servizio aeroportuale. Un servizio che distingue la prima classe - il Malpensa Express - e la seconda destinata al Tpl (Trasporto pubblico locale). Siamo contenti dei risultati raggiunti e della puntualità. Siamo mossi dallo spirito di voler migliorare e raggiungere obiettivi sempre più alti rispetto a quelli che già abbiamo raggiunto”. Sono le parole dell’assessore ai trasporti e alla mobilità sostenibile della Regione Lombardia, Franco Lucente, intervenendo oggi a Milano, all’inaugurazione della tratta che collega il Terminal 2 dell’aeroporto di Milano Malpensa e Gallarate, lungo la linea ferroviaria del Sempione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Sentite bene cosa ha il coraggio di dire l’assessore Lucente in aula. Dice che il sistema trasporti della Lombardia è "il migliore d’Italia". Dice che lui "se ne vanta". Avete capito bene: se ne vanta. Mentre lombardi e lombarde sono stipati come sardine sulla Mila - facebook.com facebook