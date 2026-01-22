Trasferte vietate per i tifosi di Fiorentina e Roma Salvini avverte | Non è questa la soluzione

Il vicepremier Matteo Salvini ha ribadito che i trasferte per tifosi di Fiorentina e Roma sono vietate, sottolineando che questa non rappresenta la soluzione. In un'intervista alla Gazzetta dello Sport, Salvini ha poi evidenziato come i Giochi invernali possano lasciare un’eredità duratura e positiva per l’Italia, attraverso le opere infrastrutturali di Milano-Cortina che contribuiranno a migliorare il Paese nel tempo.

Lo spettacolo dei Giochi invernali, poi un'eredità che farà bene al Paese. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, parte proprio da quel che Milano-Cortina lascerà, dalle opere che "resteranno nel tempo migliorando il Paese. Per alcuni è un'accusa, per me è un merito. Le dieci stazioni ferroviarie rimarranno per i pendolari e tanti fuorisede dopo i Giochi avranno un loro studentato a Milano con tariffe agevolate. Poi ci sono la pista di bob a Cortina, lo spazio concerti in Fiera a Milano, le varianti in Cadore, il ponte a Lecco. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Trasferte vietate per i tifosi di Roma e Fiorentina fino a fine stagioneIl Ministero dell’Interno ha disposto il divieto di trasferte per i tifosi di Roma e Fiorentina fino alla fine della stagione.

