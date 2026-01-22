Tramvia ok al progetto definitivo per la tratta fra Peretola e Sesto Fiorentino | obiettivo apertura nel 2029

È stato approvato il progetto definitivo della tratta tramviaria tra Peretola e Sesto Fiorentino, con l’obiettivo di inaugurare nel 2029. La realizzazione di questa linea contribuisce allo sviluppo della rete di trasporto pubblico a Firenze, affrontando alcune criticità emerse durante la fase di progettazione e introducendo varianti strutturali necessarie per migliorare l’efficienza e la sostenibilità del servizio.

FIRENZE – Un altro passo verso la tramvia Firenze – Sesto Fiorentino. La rete tranviaria fiorentina cresce, affrontando criticità impreviste e varianti strutturali. La riunione del collegio di vigilanza, presieduta dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, ha visto la partecipazione dell’assessore regionale ai trasporti Filippo Boni, dell’assessore alla mobilità del Comune di Firenze Andrea Giorgio e di rappresentanti dei Comuni di Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Prato, Sesto Fiorentino e Scandicci. “Il collegio di vigilanza sulla tranvia si riunisce a scadenza periodica – ha spiegato Giani – per valutare le eventuali criticità ed affrontarle in modo collettivo.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Tramvia Firenze, Giani: “Aspetto il sì al progetto definitivo Peretola-Sesto Fiorentino. E i 960 metri da Careggi al Meyer”La rete tramviaria di Firenze si sta ampliando, con l’obiettivo di migliorare la mobilità regionale. Tramvia fino a Sesto Fiorentino: c’è una data per l’inizio dei lavori. Giani: “Rete sempre più metropolitana”È stata annunciata la data di inizio dei lavori per la tramvia fino a Sesto Fiorentino. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Tramvia Firenze, la commissione urbanistica dà l'ok alla variante della linea 4.2; Piazza Beccaria, ritrovamenti sotto la tramvia. La Soprintendenza dà l’ok alla rimozione (parziale); Tramvia Firenze, avanti tutta: ok alla variante per la linea 4.2; Metrocittà: viaggeremo con un unico biglietto nei 41 Comuni. Tramvia Peretola - Sesto Fiorentino, progetto definitivo approvatoGiani: Strategica anche su scala regionale per l'interconnessione a Castello con la stazione ferroviaria La rete tramvia ria fiorentina cresce, affrontando criticità impreviste e varianti struttural ... nove.firenze.it Giani, ok conferenza dei servizi a tramvia per Sesto Fiorentino(ANSA) - FIRENZE, 22 GEN - La conferenza dei servizi ha approvato il progetto definitivo per la linea della tramvia 2.2 che collegherà l'aeroporto di Peretola con il centro di Sesto Fiorentino. I lavo ... msn.com 16 GENNAIO 2026 - lavori in corso al nuovo ponte viario in fase di costruzione per il progetto della tramvia linea 3.2.1. La struttura è già sul posto, il ponte vedrà il passaggio delle auto. Il nuovo ponte si trova tra il ponte Da Verrazzano ed il cavalcavia del - facebook.com facebook

