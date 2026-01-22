Tramvia giù gli storici pini anche in piazzale Donatello | Strage di alberi sani vergogna

Continuano le contestazioni riguardo al taglio degli alberi lungo il percorso della linea 3 della tramvia a Bagno a Ripoli. In particolare, le recenti operazioni in piazzale Donatello hanno suscitato forti critiche per la rimozione di pini sani, considerate un danno ambientale e un atto di insensibilità. Le proteste evidenziano la preoccupazione per la tutela del patrimonio arboreo e l’impatto sul paesaggio urbano.

Nuove proteste per gli abbattimenti lungo il tracciato della linea per Bagno a Ripoli. Stella (Fi): "Piante bellissime sacrificate sull'altare di un progetto che fa acqua da tante parti". Nuove proteste per il tagli degli alberi lungo il tracciato della linea 3 della tramvia per Bagno a Ripoli. Ieri, mercoledì 21 gennaio, sono stati tagliati gli storici pini di piazzale Donatello. Impossibile non notarlo per passanti e residenti. In tantissimi hanno pubblicato foto sui social per segnalarlo, chi con 'sola' tristezza e chi con maggiore arrabbiatura. Non sono mancate anche nuove critiche politiche all'opera in sé e al taglio delle piante - sane - in particolare.

