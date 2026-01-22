Tramvia Firenze Giani | Aspetto il sì al progetto definitivo Peretola-Sesto Fiorentino E i 960 metri da Careggi al Meyer

La rete tramviaria di Firenze si sta ampliando, con l’obiettivo di migliorare la mobilità regionale. Attualmente, il progetto principale riguarda l’approvazione definitiva della linea tra Peretola e Sesto Fiorentino, fondamentale per collegamenti più efficaci tra pendolari e città. La realizzazione di questa tranvia, inclusi i 960 metri tra Careggi e il Meyer, rappresenta un passo importante per integrare e potenziare il sistema di trasporto pubblico nell’area metropolitana.

La rete tranviaria fiorentina cresce, affrontando criticità impreviste e varianti strutturali. Il nodo da sciogliere? L'approvazione del progetto definitivo della tranvia da Peretola a Sesto Fiorentino, strategica anche su scala regionale per l'interconnessione a Castello con la stazione ferroviaria, che permetterà a tutti quei pendolari che arrivano da Prato, Pistoia, Montecatini o Lucca di scendere a Castello e connettersi a tutto il sistema fiorentino L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

