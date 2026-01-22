Tramvia Firenze Giani | Aspetto il sì al progetto definitivo Peretola-Sesto Fiorentino E i 960 metri da Careggi al Meyer
La rete tramviaria di Firenze si sta ampliando, con l’obiettivo di migliorare la mobilità regionale. Attualmente, il progetto principale riguarda l’approvazione definitiva della linea tra Peretola e Sesto Fiorentino, fondamentale per collegamenti più efficaci tra pendolari e città. La realizzazione di questa tranvia, inclusi i 960 metri tra Careggi e il Meyer, rappresenta un passo importante per integrare e potenziare il sistema di trasporto pubblico nell’area metropolitana.
La rete tranviaria fiorentina cresce, affrontando criticità impreviste e varianti strutturali. Il nodo da sciogliere? L'approvazione del progetto definitivo della tranvia da Peretola a Sesto Fiorentino, strategica anche su scala regionale per l'interconnessione a Castello con la stazione ferroviaria, che permetterà a tutti quei pendolari che arrivano da Prato, Pistoia, Montecatini o Lucca di scendere a Castello e connettersi a tutto il sistema fiorentino L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Tramvia fino a Sesto Fiorentino: c’è una data per l’inizio dei lavori. Giani: “Rete sempre più metropolitana”È stata annunciata la data di inizio dei lavori per la tramvia fino a Sesto Fiorentino.
Montevarchi: intossicate 5 persone (anche due minori) da monossido di carbonio. Trasportate nella notte a Careggi e al MeyerNella notte del 14 dicembre 2025, a Montevarchi, cinque persone, tra cui due minori, sono state intossicate da monossido di carbonio.
Argomenti discussi: Iran, Giani: 'Chiedo al governo di ritirare il nostro ambasciatore'.
Tramvia: binari, finanziamenti, tempi. Il collegio di vigilanza fa il punto della situazioneFIRENZE - Dopo il via libera alla variante da parte della commissione urbanistica di Palazzo Vecchio, nella giornata di ieri, alla linea 4.2 della tramvia ... piananotizie.it
Giani, ok conferenza dei servizi a tramvia per Sesto Fiorentino(ANSA) - FIRENZE, 22 GEN - La conferenza dei servizi ha approvato il progetto definitivo per la linea della tramvia 2.2 che collegherà l'aeroporto di Peretola con il centro di Sesto Fiorentino. I lavo ... msn.com
Alcuni dei pini marittimi di piazza Donatello a Firenze abbattuti per i cantieri della nuova tramvia. Come già accaduto in precedenza il taglio degli alberi accende le polemiche. Stella (fi): «Prosegue la strage di alberi sani» - facebook.com facebook
Tramvia a Firenze, abbattuti i vecchi pini di piazza Donatello (e riscoppia la polemica) x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.